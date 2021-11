Stand: 15.11.2021 12:51 Uhr Verletzung an der Leiste - Werder bangt um Veljkovic-Einsatz

Fußball-Zweitligist Werder Bremen bangt vor dem Heimspiel am Sonnabend (20:30 Uhr) gegen Schalke 04 um den Einsatz von Milos Veljkovic. Der serbische Nationalspieler zog sich während des entscheidenden WM-Qualifikationsspiels in Lissabon gegen Portugal (2:1) bei einem Laufduell eine Verletzung an der Leiste zu und musste ausgewechselt werden. Ob und wie lange Werder auf seinen 26 Jahre alten Innenverteidiger verzichten muss, ist noch unklar. | 15.11.2021 12:51