Stand: 19.02.2021 15:40 Uhr Verletzt: Braunschweigs Meisner von Nationalteam abgereist

Die deutschen Basketballer müssen in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Großbritannien am Sonnabend und zwei Tage später gegen Montenegro auf Lukas Meisner verzichten. Der Kapitän des Bundesligisten Löwen Braunschweig hat sich im Training eine Schulterverletzung zugezogen und ist bereits auf der Rückreise nach Deutschland, wie der Verband mitteilte. Am Wochenende wird sich Meisner einer MRT-Untersuchung unterziehen, erst dann wird feststehen, wie lange der 25 Jahre alte Forward ausfällt. | 19.02.2021 15:30