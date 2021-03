Stand: 15.03.2021 15:53 Uhr Verdacht auf Corona-Fall: HSV sagt Training ab

Aufgrund eines Verdachtsfalls bei einem proaktiven Corona-Test am Montagmorgen hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV das Nachmittagstraining vorsichtshalber abgesagt. Durch einen zusätzlichen PCR-Test soll nun bis Dienstag ermittelt werden, ob sich tatsächlich ein HSV-Profi infiziert hat. In der vergangenen Woche hatten sich schon die Teams der norddeutschen Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel und Hannover 96 wegen positiver Tests auf das Coronavirus in Quarantäne begeben müssen. | 15.03.2021 15:50