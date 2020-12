Stand: 06.12.2020 10:15 Uhr Vendée Globe: Herrmann weiter Achter

Boris Herrmann wird bei der Vendée Globe, dem härtesten Segelrennen der Welt, auch am Sonntagmorgen auf Platz acht geführt. Bereits am Sonnabend war der 39 Jahre alte Hamburger von Rang fünf etwas zurückgefallen. Der führende Charlie Dalin (Frankreich) hat auf der aktuellen Fahrt durch den Indischen Ozean einen komfortablen Vorsprung vor zwei Landsleuten. Zweiter war Thomas Ruyant (233,4 Seemeilen zurück), Dritter Louis Burton (266,1). Die Deutsch-Französin Isabelle Joschke steuert weiter auf einen Achtungserfolg zu. Die gebürtige Münchnerin wurde bei einer Zwischenwertung am Sonntag als beste von sechs teilnehmenden Frauen auf Platz zehn geführt. | 06.12.2020 10:10