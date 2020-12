Stand: 06.12.2020 13:44 Uhr Vendée Globe: Herrmann rückt vor auf Rang sieben

Boris Herrmann ist bei der Vendée Globe, dem härtesten Segelrennen der Welt, wieder um einen Rang vorgerückt und wird nun auf Platz sieben geführt. Zuvor hatte sich der 39 Jahre alte Hamburger bei der Solo-Weltumseglung an der nächtlichen Such- und Rettungsmission beteiligt, an dessen Ende der schiffbrüchige Kevin Escoffier gerettet wurde. Die französische Marine holte ihren Landsmann am frühen Sonntagmorgen von Jean Le Cams Yacht "Yes We Cam!" ab. Escoffiers "PRB" war am 30. November erst gebrochen und dann gesunken. Der Skipper hatte sich in seine Rettungsinsel geflüchtet und war nach 11,5 Stunden im Südatlantik von Jean Le Cam gerettet worden. Das Feld wird weiter vom Franzosen Charlie Dalin ("Apivia") dominiert. | 06.12.2020 13:43