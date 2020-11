Stand: 09.11.2020 14:10 Uhr "Vendée Globe": Herrmann gut unterwegs

Segler Boris Herrmann ist bei der "Vendée Globe" gut unterwegs. Knapp einen Tag nach dem Start hatte der 39 Jahre alte Hamburger bereits mehr als 500 Kilometer auf hoher See zurückgelegt und befand sich im Mittelfeld der 33 Teilnehmer. "Wir nähern uns der ersten Front", schrieb Herrmann von Bord der "Seaexplorer": "Die See ist unruhig und ich bleibe bei 20 Knoten Geschwindigkeit, um extra vorsichtig zu sein." Nach dem Start an der französischen Atlantikküste führt die Route der Skipper nun als Nächstes an der spanischen und portugiesischen Küste vorbei. Insgesamt ist die Reise nonstop und ohne Hilfe einmal um die Welt rund 45.000 Kilometer lang. | 09.11.2020 14:09