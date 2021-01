Stand: 10.01.2021 10:17 Uhr Vendée Globe: Herrmann Achter, Joschke muss aufgeben

Solo-Weltumsegler Boris Herrmann ist am 62. Tag des Vendée Globe weiter im letzten Drittel des Rennens vertreten. Nachdem der Hamburger zuletzt mehrmals Reparaturen an seiner "Seaexplorer" durchführen musste, belegt er aktuell Rang acht. Die Deutsch-Französin Isabelle Joschke musste derweil wegen eines Bootsschadens aufgegeben. Die gebürtige Münchnerin lag als beste Frau auf Rang elf, als sie bei schwierigen Bedingungen etwa 1.100 Meilen östlich der argentinischen Küste die bittere Entscheidung treffen musste. Ein Kielschaden an ihrer Yacht "MACSF" ließ eine weitere Teilnahme nicht mehr zu, damit haben nun sieben von 33 Startern das Rennen nonstop um die Welt vorzeitig beendet. | 10.01.2021 10:12