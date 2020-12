Stand: 10.12.2020 10:28 Uhr Vendee Globe: Havarierter Segler wieder an Land

Der Franzose Kevin Escoffier ist nach seiner Havarie beim Segelrennen Vendee Globe auf der Insel La Reunion angekommen. Eine Fregatte der französischen Marine setzte den 40-Jährigen am Militärstützpunkt ab. Sein Landsmann Jean Le Cam hatte seinen Landsmann Escoffier am 1. Dezember aus der Seenot gerettet, der Hamburger Boris Herrmann war zuvor an der Suche nach ihm beteiligt gewesen. | 10.12.2020 12:01