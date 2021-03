Stand: 27.03.2021 15:04 Uhr Veljkovic verletzt zurück von Nationalmannschaft

Werder Bremens Milos Veljkovic ist vorzeitig von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Bei einem Trainingsversuch in Serbien waren beim Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten erneut Adduktorenprobleme aufgetreten, wie der Club am Sonnabend via Twitter mitteilte. Eine MRT-Untersuchung durch Werders Mannschaftsarzt in Bremen ergab eine Zerrung im Adduktorenbereich des rechten Oberschenkels. | 27.03.2021 15:04