Stand: 18.04.2023 15:52 Uhr Vechta, Artland Dragons und Bremerhaven reichen BBL-Lizenzunterlagen ein

Die drei norddeutschen Zweitligisten Rasta Vechta, Artland Dragons und Eisbären Bremerhaven haben fristgerecht die Lizenzunterlagen für die Basketball-Bundesliga (BBL) eingereicht. Das Trio gehört zu den 25 Vereinen, die die Unterlagen bei der Liga hinterlegt haben, wie die Clubs am Dienstag mitteilten. Die Liga wird nun die allgemeinen Voraussetzungen und die notwendigen Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit prüfen. Eine Entscheidung über die Lizenzvergaben soll voraussichtlich am 4. Mai durch den BBL-Lizenzligaausschuss fallen. Vechta belegt aktuell zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde Platz eins in der zweiten Liga Pro A. Die Artland Dragons aus Quakenbrück sind Tabellenfünfter, Bremerhaven muss als Achter noch um den Einzug in die Play-offs bangen. | 18.04.2023 15:50