Stand: 29.07.2023 19:31 Uhr Vandalismus sorgt fast für Absage bei Hamburgs Oberliga-Auftakt

Zerstörte Elfmeterpunkte und zerschnittene Tornetze hätten fast für einen Spielausfall zum Auftakt in der Hamburger Fußball-Oberliga zwischen TuS Dassendorf und Concordia Hamburg gesorgt. "Wer auch immer das war, hat sein Ziel nicht erreicht. Denn wir haben trotzdem gespielt", sagte Dassendorfs Sponsor Michael Funk. Dank Sponsoren und Helfern wurden am Sonnabend innerhalb kürzester Zeit ein neues Tornetz und Elfmeterpunkte geliefert und der Schaden behoben. "So etwas haben wir auch noch nicht erlebt", merkte Funk an. Wer für die Schäden verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Dassendorf besiegte auch ohne den früheren HSV- und Werder-Profi Martin Harnik zum Liga-Start Concordia mit 5:1. | 29.07.2023 19:30