Stand: 03.03.2023 17:51 Uhr Van de Ven verlängert beim VfL Wolfsburg bis 2027

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat seinen Innenverteidiger Micky van de Ven langfristig an sich gebunden. Der 21-jährige Niederländer verlängerte seinen bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre. Das gab der Tabellensiebte am Freitag bekannt. Van de Ven war im Sommer 2021 vom FC Volendam an den Mittellandkanal gewechselt. Unter Trainer Niko Kovac spielte er sich in der Startelf fest und verpasste in der laufenden Saison weder in der Bundesliga noch im DFB-Pokal eine Sekunde. | 03.03.2023 17:50