Stand: 10.11.2021 12:27 Uhr Vagnoman zurück im HSV-Training

86 Tage nach seinem Sehnenriss ist Josha Vagnoman ins Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurückgekehrt. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger trainierte am Mittwoch mit dem Team, das wegen verschiedener Auswahlverpflichtungen derzeit dezimiert ist. Darum hat Trainer Tim Walter die Lücken mit Nachwuchskräften aus der U21 und U19 des HSV aufgefüllt. Einige von ihnen werden beim Testspiel am Donnerstag in Norderstedt gegen den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland dabei sein. | 10.11.2021 12:26