Stand: 16.05.2022 10:17 Uhr Uwe Seeler traut dem HSV den Aufstieg zu

HSV-Legende Uwe Seeler glaubt an den Aufstieg der Hamburger in die Bundesliga. "Wenn die Mannschaft kämpft wie zuletzt und auch den Ehrgeiz zeigt, kann sie es schaffen", sagte Seeler. "Ich hatte zwar schon nicht mehr damit gerechnet, doch jetzt wünsche ich mir und hoffe, dass es gelingt. Es wird allerhöchste Zeit nach so vielen Jahren." Der 85-Jährige warnt allerdings vor dem Relegationsgegner Hertha BSC mit dem auch an der Elbe bestens bekannten Trainer Felix Magath. "Das Duell ist sehr reizvoll. Felix wird sich etwas einfallen lassen, er kennt den HSV ja ein bisschen", so Seeler. Einen Stadionbesuch schloss Seeler aus gesundheitlichen Gründen allerdings aus: "Ich werde das Spiel von zu Hause aus gucken und dort die Daumen drücken. Da sitze ich fester." | 16.05.2022 10:28