Stand: 20.02.2022 13:04 Uhr Universum-Boxer Larduet gewinnt WBC-Silbertitel

Der für den Hamburger Universum-Stall boxende Kubaner Jose Larduet hat den sogenannten internationalen Silbertitel des WBC gewonnen. Der Schwergewichtler bezwang im Universum-Gym den Serben Dusan Veletic vorzeitig. In der Pause vor der achten Runde gab die Ecke des Serben auf. Im Mai wird der 31-Jährige, der durch seinen Erfolg in der WBC-Rangliste klettert, seinen Titel in Hamburg verteidigen. | 20.02.2022 13:02