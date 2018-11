Stand: 26.11.2018 17:14 Uhr

Ungeduldige Hamburger brennen aufs Topspiel

Vor der Länderspielpause hatte Fußball-Zweitligist Hamburger SV einen Lauf. Mit dem neuen Trainer Hannes Wolf auf der Bank gelangen dem HSV vier Pflichtspiel-Siege in Folge (drei in der Liga, einer im Pokal) - darunter das 1:0 gegen den 1. FC Köln. Hamburg kletterte an die Tabellenspitze. "Wir haben uns in eine gute Position gebracht. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Das fühlte sich ja fast wie eine Winterpause an", sagte der ungeduldige Wolf am Sonntag. Zum Abschluss des 14. Spieltags trifft seine Mannschaft heute Abend (20.30 Uhr) auf ein anderes Topteam der Liga - den 1. FC Union Berlin. Wolf kann Clubgeschichte schreiben: Noch nie hat ein neuer HSV-Trainer seine ersten fünf Pflichtspiele gewonnen.

Van Drongelen freut sich aufs Spitzenspiel 25.11.2018 17:50 Uhr Am Montag treffen der HSV und Union Berlin aufeinander - und damit die besten Defensiven der Zweiten Liga. Hamburgs Abwehrchef Rick van Drongelen freut sich auf das Spitzenspiel.







Lasogga fehlt beim Anschwitzen

Die Vorfreude der Hamburger auf den Gipfel ist jedoch getrübt. Torgarant Pierre-Michel Lasogga fällt offenbar aus. Beim Anschwitzen am Montag fehlte der mit sieben Toren beste Schütze der Norddeutschen. Am Montag hatte der 26-Jährige mit Wadenproblemen das Training abbrechen müssen und war vom Platz gehumpelt. Trainer Wolf muss die Berliner also ohne seinen Goalgetter auf Distanz halten: "Sicherlich ist Union gut, eine Art 'Best of 2. Liga', aber wir sind auch stark und haben etwas dagegenzusetzen. Das fühlt sich wie eine Chance an. Mit den Fans, mit dem Selbstvertrauen wollen wir alles reinlegen.“



Selbstbewusstein trifft auf Selbstbewusstein. Die Berliner sind nach 13 Begegnungen immer noch ungeschlagen und könnten mit einem Sieg im Volksparkstadion wiederum bis auf einen Zähler an Hamburg heranrücken. An Unterstützung von den Rängen wird es nicht fehlen, knapp 6.000 Anhänger begleiten "Eisern Union" an die Elbe.

Sieg nicht nur sportlich wichtig

Für die Gastgeber wäre ein Sieg gegen Union nicht nur sportlich wertvoll, er würde auch die Diskussionen um die höchst problematische finanzielle Situation beim HSV zunächst einmal wieder in den Hintergrund drängen. Im Geschäftsjahr 2017/2018 wurde ein Minus von 5,8 Millionen Euro erwirtschaftet, für die laufende Spielzeit muss mit einem Rekorddefizit von mehr als 20 Millionen Euro gerechnet werden.

