Undav gewinnt bei Premier-League-Debüt gegen Ronaldos ManU

Der aus Achim stammende Fußball-Profi Deniz Undav hat sein Debüt in der englischen Premier League gefeiert. Beim 2:1-Erfolg seines Clubs Brighton & Hove Albion bei Manchester United um Superstar CCristiano Ronaldo wurde der 26-Jährige in der Nachspielzeit eingewechselt. Undav war im Sommer vom belgischen Verein Royale Union Saint Gilloise auf die Insel gewechselt. In Deutschland hatte der Angreifer lediglich in der Dritten Liga gespielt. Für den SV Meppen erzielte er in der Saison 2019/2020 17 Tore und weckte damit Begehrlichkeiten bei anderen Clubs. | 08.08.2022 13:05