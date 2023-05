Stand: 04.05.2023 14:00 Uhr Umbruch bei Holstein Kiel: "Wir wollen den Kader verjüngen"

Die Mannschaft von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel soll zur neuen Saison ein neues Gesicht bekommen. "Es ist ganz klar: Wir wollen den Kader verschlanken, wir wollen den Kader verjüngen", sagte Trainer Marcel Rapp vor dem Spiel am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) bei Fortuna Düsseldorf-Spiel. "Es ist aber nicht so, dass der ganze Kader auseinanderfällt", so Rapp. | 04.05.2023 14:44