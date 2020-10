Stand: 10.10.2020 11:32 Uhr Ulreich über Wechsel: "Auf dem Platz stehen hat mir gefehlt"

Neuzugang Sven Ulreich hat seinen Wechsel vom FC Bayern zum Hamburger SV in die zweite Bundesliga mit der besseren Aussicht auf Einsatzzeiten begründet. "Auf dem Platz zu stehen, hat mir gefehlt. Das ist der Grund, warum ich gewechselt bin", sagte der 32 Jahre alte Torhüter "sport1.de". Der Wechsel vom Fußball-Rekordmeister in die Zweite Liga sei für ihn "kein Rückschritt. Ich kann mich hier weiterentwickeln und will helfen, unsere Ziele zu erreichen." | 10.10.2020 11:30