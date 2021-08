Stand: 26.08.2021 11:50 Uhr US-Point Guard Love wechselt zu den Eisbären Bremerhaven

Basketball-Zweitligist Eisbären Bremerhaven hat Carrington Love verpflichtet. Der US-amerikanische Point Guard wechselt aus den Niederlanden von ZZ Leiden für eine Spielzeit an die Nordsee. Für Bremerhaven-Coach Michael Mai ist der 27-Jährige ein alter Bekannter: "Ich durfte ihn bereits als Rookie trainieren. In der damaligen Saison war er einer der besten Point Guards der ProA", sagte Mai mit Bezug auf die gemeinsame Zeit bei den Kirchheim Knights in der Saison 2016/2017. | 26.08.2021 11:49