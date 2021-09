Stand: 02.09.2021 22:58 Uhr US Open: Zverev und Kerber ziehen in dritte Runde ein

Die Tennisprofis Alexander Zverev (Hamburg) und Angelique Kerber (Kiel) sind bei den US Open in beeindruckender Manier in die dritte Runde eingezogen. Erst besiegte Olympiasieger Zverev den überforderten Spanier Albert Ramos-Vinolas in New York in nur 1:14 Stunden problemlos mit 6:1, 6:0, 6:3. Dann, nur 90 Minuten später, ließ die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber einen überzeugenden 6:3, 6:2-Sieg gegen ihre French-Open-Bezwingerin Angelina Kalinina folgen. | 02.09.2021 22:56