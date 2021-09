Stand: 03.09.2021 08:31 Uhr US Open: Zverev im Eiltempo in die dritte Runde

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seine zweite Pflichtaufgabe bei den US Open in New York voller Dominanz gelöst. Der Weltranglistenvierte aus Hamburg besiegte den überforderten Spanier Albert Ramos-Vinolas in nur 1:14 Stunden mit 6:1, 6:0, 6:3 und erhöhte seine Siegesserie auf der Tour auf 13 Matches. | 03.09.2021 08:29