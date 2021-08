Stand: 31.08.2021 20:17 Uhr US Open: Zverev folgt Kerber in Runde zwei

Alexander Zverev aus Hamburg ist mit einer konzentrierten Leistung in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der 24 Jahre alte Olympiasieger setzte sich am Dienstag 6:4, 7:5, 6:2 gegen den US-Amerikaner Sam Querrey durch. Zverev, der im vergangenen Jahr in New York als Finalist nur knapp den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel verpasst hatte, trifft nun in der zweiten Runde auf Albert Ramos-Vinolas (Spanien) oder Lucas Pouille (Frankreich). Zuvor hatte auch Angelique Kerber durch ein 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska die zweite Runde erreicht und trifft nun auf deren Landsfrau Angelina Kalinina. | 31.08.2021 20:15