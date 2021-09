Stand: 05.09.2021 08:21 Uhr US Open: Sock gibt auf - Zverev steht im Achtelfinale

Olympiasieger Alexander Zverev hat zu später Stunde in New York das Achtelfinale der US Open erreicht. Der 24 Jahre alte Hamburger profitierte beim Stand von 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 von einer Aufgabe des US-Amerikaners Jack Sock. Die deutsche Nummer eins trifft nun im Achtelfinale auf den Italiener Jannik Sinner, der sich in fünf Sätzen gegen den Franzosen Gael Monfils durchsetzte. | 05.09.2021 08:20