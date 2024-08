Stand: 28.08.2024 07:49 Uhr US Open: Lys in Runde eins ausgeschieden

Qualifikantin Eva Lys hat den Sprung in die zweite Runde der US Open knapp verpasst. Die 22 Jahre alte Tennisspielerin aus Hamburgn unterlag der Tschechin Marie Bouzkova trotz einer Leistungssteigerung mit 2:6, 6:1, 5:7 und schied in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge bei einem Grand Slam in der ersten Runde aus. Im Vorjahr hatte Lys in New York noch ihre Auftakthürde überstanden. | 28.08.2024 07:49