US Open: Korpatsch Favoritin im Erstrunden-Match

Tennisprofi Tamara Korpatsch geht als Favoritin in ihr Erstrunden-Match bei den am Montag beginnenden US Open. Die 25-jährige Hamburgerin trifft auf die vier Jahre jüngere US-Amerikanerin Catherine Bellis und ist als Nummer 116 der Welt deutlich besser platziert als Bellis (249). | 29.08.2020 12:35