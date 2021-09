Stand: 06.09.2021 00:18 Uhr US-Open: Kerber scheidet im Achtelfinale aus

Tennis-Spielerin Angelique Kerber ist bei den US-Open im Achtelfinale ausgeschieden. Die Kielerin unterlag in New York gegen die 18 Jahre alte Kanadierin Leylah Annie Fernandez in einem hochklassigen Match mit 6:4, 6:7 (5:7), 2:6. Nach gutem Beginn und dem verdienten Gewinn des ersten Satzes haderte die 33-jährige Kerber mit dem Verlust des zweiten Satzes. Im entscheidenden Durchgang gelangen der unbekümmert aufspielenden Fernandez zahlreiche spektakuläre Punktgewinne, die letztlich den Ausschlag gaben. | 06.09.2021 00:09