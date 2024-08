Stand: 27.08.2024 07:59 Uhr US Open: Erstrunden-Aus für Korpatsch

Für Tennisspielerin Tamara Korpatsch sind die US Open schon wieder vorbei. Die Hamburgerin unterlag in Runde eins der Japanerin Moyuka Uchijima 6:3, 3:6, 4:6. Die zweite Hamburgerin, Eva Lys, tritt in der Nacht zu MIttwoch (MESZ) zu ihrem Erstrundenmatch gegen die Tschechin Marie Bouzkova an. | 27.08.2024 07:57