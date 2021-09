Stand: 12.09.2021 16:22 Uhr U23 von Holstein Kiel neuer Regionalliga-Tabellenführer

Die U23 des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der Regionalliga Nord übernommen. Die Schleswig-Holsteiner bezwangen am Sonntag den Hamburger SV II mit 3:1 (1:0) und verdrängten Weiche Flensburg (0:1 bei Teutonia 05 Ottensen) vom Platz an der Sonne. Drittliga-Absteiger VfB Lübeck feierte mit dem 2:1 (2:0) bei Eintracht Norderstedt den dritten Saisonsieg. Ergebnisse und Tabelle | 12.09.2021 16:22