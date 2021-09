Stand: 30.09.2021 13:30 Uhr U21-Trainer Di Salvo nominiert zwei Spieler von Werder Bremen

Nach dem Abgang von Stefan Kuntz in die Türkei, hat der neue Trainer der U21-Nationalmannschaft, Antonio Di Salvo, erstmals sein Aufgebot für die anstehende Länderspielpause bekanntgegeben. Mit dabei auch zwei Spieler von Werder Bremen: Abwehrspieler Lukas Mai wurde ebenso wie Jean-Manuel Mbom für die Partien in der EM-Qualifikation gegen Verfolger Israel am 7. Oktober (18.15 Uhr) und fünf Tage später in Ungarn nominiert. | 30.09.2021 13:25