Stand: 22.04.2021 10:24 Uhr U21-EM: Kuntz hofft auf Wolfsburgs Baku, aber was sagt "Jogi"?

Stefan Kuntz würde Ridle Baku vom VfL Wolfsburg im Sommer gerne in seinem Team sehen. "Ich würde mich dafür stark machen, dass er das Final-Eight-Turnier bei der U21 spielen kann", sagte der U21-Trainer im NDR 2 Bundesligashow-Podcast. Mit Bundestrainer Joachim Löw habe er darüber aber noch nicht gesprochen. Baku ist auch ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft. "Wenn 'Jogi' sagt: 'Ich brauche den bei der EM.' Ich bitte euch, natürlich geht er dann mit zur EM", so Kuntz. "Ich würde mich freuen, wenn er ihn mit in den Kader nimmt." | 22.04.2021 10:05