Stand: 14.04.2022 09:34 Uhr Billie Jean King Cup: Kerber zum Auftakt gegen Putinzewa

Angelique Kerber trifft zum Auftakt des wichtigsten Team-Wettbewerbs im Damentennis in Kasachstan auf Julija Putinzewa. Das ergab die Auslosung für den ersten Tag der Qualifikation am Freitag (9.00 Uhr/MESZ) in Nur-Sultan. "Ich fühle mich gut. Es wird kein einfaches Match für mich gegen Putinzewa, sie spielt sehr speziell auf Sand, und ich muss gut dagegenhalten", sagte Kerber. Die 34 Jahre alte Kielerin hatte unter der Woche bekanntgegeben, vorerst weiter auf einen festen Trainer in ihrem Team zu verzichten. Als zweite deutsche Einzel-Spielerin nominierte Team-Kapitän Rainer Schüttler die erfahrene Laura Siegemund. Die 34-Jährige trifft auf die Weltranglisten-19. Jelena Rybakina. | 14.04.2022 09:30