U19-Trainer Schmidt verlässt Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 und U19-Trainer Stephan Schmidt gehen nach der Saison getrennte Wege. Der Vertrag des 45-Jährigen, der zuvor unter anderem Coach der Profis von Energie Cottbus, Sc Paderborn und Würzburger Kickers war, läuft im Sommer aus. "Ich danke Stephan Schmidt für seine gute Arbeit in den vergangenen vier Jahren, in denen er dazu beigetragen hat, dass der eine oder andere Spieler aus der U19-Spieler Anschluss an den Profibereich gefunden hat", sagte Michael Tarnat, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in der Eilenriede ist. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. | 13.04.2022 19:07