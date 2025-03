Stand: 25.03.2025 17:11 Uhr U19-Fußballer besiegen in Wolfsburg dank Herwerth-Tor Irland

Die deutschen U19-Fußballer haben sich nach dem vorzeitig gesicherten EM-Ticket auch zum Qualifikations-Abschluss keine Blöße gegeben. Das Team von Trainer Hanno Balitsch setzte sich im Drömlingstadion in Wolfsburg mit 1:0 (1:0) gegen Irland durch und beendete die Qualifikation ungeschlagen. Das Tor des Tages erzielte Maximilian Herwerth (VfB Stuttgart) bereits in der fünften Minute per Kopf. | 25.03.2025 16:00