Stand: 16.04.2023 13:44 Uhr U17 des VfL Wolfsburg verpasst Meistertitel

Die B-Junioren-Fußballer des VfL Wolfsburg haben den Gewinn des deutschen Meistertitels verpasst. Die Niedersachsen verloren am Sonntag das Endspiel gegen Arminia Bielefeld mit 1:2 (1:2). Vor 8.384 Zuschauern in Bielefeld brachte Nick Cherny die Gastgeber nach einer Ecke in Führung (74. Minute). Kurz darauf sah Arminias Mittelfeldspieler Tom Krüger die Gelb-Rote Karte (78.), weshalb die Ostwestfalen die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten. Nur eine Minute später erhöhte Henrik Koch aber auf 2:0 (79.). Für die Gäste reichte es nur zum Anschluss durch den eingewechselten Louis Grobauer (88.). | 16.04.2023 13:43