Stand: 28.11.2023 19:01 Uhr U17-Nationalteam stürmt mit drei Nord-Talenten ins WM-Finale

Die deutsche U17 mit den drei norddeutschen Spielern Eric Emanuel da Silva Moreira (St. Pauli), David Odogu (Wolfsburg) und Bilal Yalcinkaya (HSV) in der Startelf hat bei der WM in Indonesien das Finale erreicht. Der von Christian Wück trainierte Fußball-Europameister bezwang Argentinien in Surakarta mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 (1:2) gestanden, die DFB-Auswahl darf damit vom ersten WM-Titel in dieser Altersklasse träumen. Gegner am Sonnabend (13 Uhr) ist an gleicher Stelle der EM-Zweite Frankreich. | 28.11.2023 19:00