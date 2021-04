Stand: 22.04.2021 12:34 Uhr Turner Toba mit gutem EM-Auftakt

Der Hannoveraner Andreas Toba hat bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Basel einen glänzenden Start hingelegt. Der Routinier übernahm nach dem ersten von drei Qualifikations-Durchgängen die Führung am Reck. Damit hat der 30-Jährige allerbeste Chancen, sich für das Gerätefinale am Wochenende zu qualifizieren. | 22.04.2021 12:32