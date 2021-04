Stand: 25.04.2021 15:59 Uhr Turner Toba gewinnt EM-Silber am Reck

Andreas Toba hat in Basel seine erste Europameisterschaftsmedaille gewonnen. Der 30 Jahre alte Turner aus Hannover holte am Sonntag in der letzten Entscheidung des Championats Silber am Reck. Der deutsche Mehrkampfmeister bekam für seine Übung 13,833 Punkte und musste sich nur dem Russen Dawid Beljawaski (14,066 Punkte) geschlagen geben. Dritter wurde der Türke Adem Asil mit 13,766 Punkten. Toba hatte sich mit 14,433 Punkten für sein erstes Einzelfinale bei einer Europameisterschaft qualifiziert. | 25.04.2021 15:55