Stand: 09.07.2023 13:46 Uhr Turnen: Hannoveraner Toba und Trebing feiern Meistertitel

Andreas Toba ist erneut deutscher Meister am Reck. Der 32-Jährige aus Hannover siegte trotz einer Schulterverletzung mit 13,866 Punkten vor Gabriel Eichhorn aus Stuttgart (13,466), es ist Tobas zweiter Meistertitel in dieser Disziplin. Glenn Trebing, ebenfalls Hannoveraner, sicherte sich in Abwesenheit des Olympia- und WM-Zweiten Lukas Dauser Gold am Barren mit 13,933 Zählern. Zum Abschluss der Turn-Meisterschaften in Düsseldorf gewann Pascal Brendel aus Wetzlar Gold im Sprung. | 09.07.2023 13:42