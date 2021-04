Stand: 22.04.2021 19:57 Uhr Turn-EM: Toba als Bester ins Reck-Finale

Routinier Andreas Toba hat bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Basel in der Qualifikation ein Glanzlicht gesetzt. Der 30 Jahre alte Hannoveraner glänzte am Reck mit 14,433 Punkten und zog als Bester der Qualifikation ins Finale am Sonntag ein. "Es war einfach geil, endlich mal wieder einen Wettkampf zu turnen", sagte Toba, der in seiner langen Karriere bislang selten als Reck-Spezialist aufgefallen war: "Mit 30 zum ersten Mal bei einer EM im Reck-Finale, das hat schon was." | 22.04.2021 19:57