Stand: 10.12.2021 15:07 Uhr Trotz zehn Ausfällen: Füchse Berlin müssen gegen Hamburg antreten

Die von vielen Corona-Fällen dezimierten Füchse Berlin müssen am Sonntag in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg antreten. Der Hauptstadtclub scheiterte mit einem Einspruch gegen eine Entscheidung der HBL, wie die Füchse am Freitag mitteilten. Die Liga kommt dem Wunsch nach einer Verlegung nicht nach, weil laut den HBL-Statuten eine Mannschaft als spielfähig gilt, wenn die Hälfte des Kaders einsatzfähig ist. Dies sei bei den Berlinern momentan der Fall, hatte die HBL mitgeteilt. Dass die Hamburger einer Verlegung laut der Mitteilung der Füchse bereits zugestimmt hatten, änderte nichts mehr an der Entscheidung. | 10.12.2021 15:00