Trotz härterer Corona-Regeln: Profisport darf weitermachen Stand: 19.01.2021 23:19 Uhr Bund und Länder haben sich am Dienstag auf eine Verlängerung des Lockdowns und schärfere Corona-Maßnahmen verständigt: Davon nicht betroffen ist der Profisport, es gibt keine neuen Einschränkungen.

Bei den Beschlüssen taucht der Sport schlicht nicht auf. Damit dürfen die Fußball-Bundesliga und die weiteren Top-Spielklassen im Teamsport ihren Spielbetrieb ohne Zuschauer und mit strengen Hygienemaßnahmen fortsetzen. Gleichzeitig müssen sich Amateur- und Breitensport weiterhin mit dem Stillstand leben. Der Lockdown wurde zunächst bis zum 14. Februar verlängert.

Weitere Informationen Corona-Blog: Lockdown wird verlängert, Maskenpflicht verschärft Homeoffice wird ausgeweitet, beschließen Bund und Länder. Beim Thema Schule gab es Streit. Mehr Corona-News im Blog. mehr

Kritiker der Sonderrolle für den Profisport wie der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans haben offenbar kein Gehör gefunden. Der 42 Jahre alte CDU-Politiker hatte zuvor dem Saarländischen Rundfunk gesagt: "Kinder dürfen nicht Fußball spielen, während man in der Bundesliga so weitermacht, als wäre nichts gewesen - auch mit der Mutation, die jetzt im Spiel ist."

DOSB-Präsident hofft auf Lockerungen nach Ostern

Ganz anders hatte sich vor den Beschlüssen auch Alfons Hörmann zu Wort gemeldet. "Jede weitere Woche Lockdown und Bewegungslosigkeit gefährdet die Vielfalt des Sports in Deutschland", betonte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im ARD-Morgenmagazin. Hörmann bezog sich auf eine Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln, nach der "ein nicht geringer Prozentsatz der Vereine" aufgrund der allgemeinen Beschränkungen des Alltagslebens "erhebliche Existenzsorgen" zu bewältigen habe.

Deren große Herausforderung sei "der Spagat, ihre Existenzen zu sichern und gleichzeitig auch im Sinne der Gesellschaft die vielfältigen Leistungen zu erbringen, die das deutsche Sportwesen so einzigartig machen". Hörmann äußerte die Hoffnung, "dass wir spätestens nach Ostern schrittweise wieder in das aktive und bewegte Sporttreiben in allen Sportarten einsteigen können".

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 19.01.2021 | 23:03 Uhr