Stand: 01.05.2021 17:05 Uhr Trotz guter Leistung: Kerber scheitert an Kvitova

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) ist beim WTA-Turnier in Madrid trotz einer erneut guten Leistung in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 33-Jährige unterlag bei der Sandplatz-Veranstaltung der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien mit 4:6, 5:7. Bei der achten Niederlage im 14. Aufeinandertreffen mit Kvitova leistete sich Kerber in den entscheidenden Situationen noch zu viele Fehler und gab viermal ihren Aufschlag ab. | 01.05.2021 17:00