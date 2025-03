Stand: 27.03.2025 08:00 Uhr Trotz Talfahrt: Werder Bremen will mit Trainer Ole Werner verlängern

Trotz der Talfahrt in der Rückrunde wollen die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen den Vertrag mit Trainer Ole Werner verlängern. "An meinem Standpunkt dazu hat sich nichts geändert", sagte Profifußball-Geschäftsführer Clemens Fritz dem Fachblatt "kicker": "Wir haben volles Vertrauen in Ole und sein Trainerteam - weil wir auch inhaltlich total überzeugt von seiner Arbeit sind. Mit einem anderen Trainerszenario beschäftigen wir uns nicht." Die Bremer weisen im Kalenderjahr 2025 die schlechteste Punkteausbeute aller Bundesligisten auf (acht Punkte aus elf Spielen), Werder ist auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht. Der Vertrag von Werner läuft noch bis 2026. | 27.03.2025 07:57