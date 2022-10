Stand: 13.10.2022 20:43 Uhr Trotz Golla-Gala: Deutsche Handballer unterliegen Schweden

Auch ein überragender Kapitän Johannes Golla hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft nicht vor einer Niederlage im Testspiel gegen Schweden bewahren können. Die DHB-Auswahl unterlag dem Europameister am Donnerstagabend in Mannheim mit 33:37 (16:19). Kreisläufer Golla vom Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt war mit elf Treffern erfolgreichster deutscher Schütze. Am Sonnabend (20.15 Uhr) steht im andalusischen Jaen gegen Spanien das zweite Spiel im Rahmen des EHF EURO Cups an. | 13.10.2022 20:42