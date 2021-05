Stand: 19.05.2021 14:05 Uhr Trotz Corona: Weltmeister Toni Kroos glaubt an EM-Teilnahme

Toni Kroos sieht seine EM-Teilnahme durch seine Erkrankung an COVID-19 in keiner Weise gefährdet. "Natürlich werde ich bereit sein", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 und Profi von Real Madrid in dem Podcast, den er mit mit seinem Bruder Felix, Profi bei Eintracht Braunschweig, regelmäßig veröffentlicht. Allerdings könne sich seine Anreise zum DFB-Trainingslager in Seefeld/Tirol (ab 28. Mai) um einige Tage verzögern. "Wenn es zwei, drei Tage länger dauert, dann dauert es halt länger. Dann bin ich vielleicht am 30. da." | 19.05.2021 10:05