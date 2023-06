Stand: 17.06.2023 13:34 Uhr Trio verlässt die Baskets Oldenburg

Die Baskets Oldenburg arbeiten weiter am Umbau ihres Kaders für die kommende Saison in der Basketball Bundesliga (BBL). In Hassani Gravett, Trey Drechsel und MaCio Teague verlässt ein Trio die Niedersachsen. Die drei Profis waren erst vergangenen Sommer zu den Baskets gewechselt. | 17.06.2023 13:33