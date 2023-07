Stand: 30.07.2023 17:57 Uhr Triathlon: Lührs und Vogel verpassen mit Staffel Podestplatz

Die deutsche Triathlon-Mixed-Staffel hat bei der Word Triathlon Championship Series im britischen Sunderland einen Podestplatz verpasst. Der Cuxhavener Lasse Lührs, der Rostocker Johannes Vogel sowie Anabel Knoll (Ingolstadt) und Marlene Gomez-Göggel (Ulm) kamen an der Roker Beach nach jeweils 300 Metern Schwimmen, 7,7 Kilometern Radfahren und 1,7 Kilometern Laufen nur auf Rang neun. Auf Sieger Frankreich fehlten dem deutschen Quartett, das in anderer Besetzung zuletzt in Hamburg WM-Gold geholt hatte, über drei Minuten. | 30.07.2023 17:55