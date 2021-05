Stand: 26.05.2021 12:26 Uhr Triathlet Nieschlag sichert sich Olympia-Ticket

Der gebürtige Hildesheimer Justus Nieschlag hat sich bei den Triathlon-Ausscheidungsrennen in Kienbaum das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) gesichert. Nieschlag setzte sich in 19:25,2 Minuten überraschend deutlich vor Jonas Breinlinger (19:37,2) und Tim Hellwig (19:42,5) durch. "Es war eine harte Nummer", sagte der 29-Jährige: "Ich habe alles reingehauen, das Laktat ist überall reingeschossen. Ich bin sehr glücklich, dass es gereicht hat." | 26.05.2021 12:02