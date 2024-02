Stand: 01.02.2024 13:09 Uhr Hochspringerin Onnen schafft EM-Qualifikation

Hochspringerin Imke Onnen hat beim 20. Internationalen Sprung-Meeting in Cottbus die EM-Qualifikation geschafft. Die Athletin von Hannover 96 überwand vor 2.200 Zuschauern in der Lausitz-Arena 1,94 Meter und musste sich damit lediglich der ukrainische Hallen-Weltmeisterin Yaroslava Mahuchikh (2,04 Meter) geschlagen geben. "So stark wie jetzt war sie zuletzt 2021", zeigte sich Mutter und Trainerin Astrid Fredebold-Onnen begeistert. Die Olympia-Norm (1,98) verpasste Onnen vorerst. | 01.02.2022 13:08